Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной пройдет 10 ноября

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 286 0

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной, народной артисткой РСФСР, состоится 10 ноября в Кунцевском зале столицы. Об этом сообщила РИА Новости ее дочь Мария Шукшина 7 ноября.

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась в Москве на 89-м году жизни. О кончине своей матери Мария Шукшина сообщила в социальных сетях. Незадолго до этого артистку экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем и затрудненного дыхания. Она не могла самостоятельно передвигаться. Врачи оценивали ее состояние как средней тяжести.

Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде в 1938 году, пережила блокаду, окончила ВГИК. Известность ей принесли роли в картинах «Сверстницы», «Калина красная», «Двенадцать стульев» и «Вам и не снилось…».

В 1967 году она вышла замуж за писателя и режиссера Василия Шукшина, в фильмах которого неоднократно снималась. После смерти супруга актриса стала носить двойную фамилию. За свою карьеру она сыграла более чем в 80 фильмах и сериалах. 

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