Умерла Лидия Федосеева-Шукшина, народная артистка РСФСР

На 88-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина. Об этом сообщила ее дочь Мария в Telegram-канале.

Ранее актрису экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. Лидии Федосеевой-Шукшиной стало тяжело дышать. Она не могла самостоятельно передвигаться. Ее состояние врачи оценивали как средней тяжести.

До этого артистка уже переносила приступ с затрудненным дыханием. По словам дочери Ольги, Федосеева-Шукшина продолжала принимать необходимые лекарства. Родственники также следили за ее состоянием, а в квартире была установлена тревожная кнопка для вызова врачей.

Тогда Ольга предположила, что на самочувствие матери могла повлиять смена погоды.

Творческий путь

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Детство пришлось на тяжелейшие годы — она пережила блокаду города в 1941–1944 годах. Уже подростком будущая актриса начала тянуться к сцене и занималась в драмкружке ленинградского Дома кино под руководством педагога Матвея Дубровина.

Профессиональное образование Федосеева получила в Москве: в 1964 году окончила ВГИК (ныне Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова). Она училась в мастерской легендарных педагогов — народных артистов СССР Сергея Герасимова и Тамары Макаровой.

В кино дебютировала еще студенткой — сыграла небольшую роль в фильме Владимира Венгерова «Два капитана» (1955). Настоящую популярность принесла картина «Сверстницы» (1959), где она исполнила роль студентки Тани.

В 1967 году актриса вышла замуж за Василия Шукшина — актера, писателя и режиссера. Она снялась в нескольких его работах: «Странные люди», «Печки-лавочки», «Калина красная». После смерти Шукшина в 1974 году Лидия стала носить двойную фамилию — Федосеева-Шукшина.

За годы карьеры она создала десятки ярких образов. Среди самых запоминающихся — мадам Грицацуева в «Двенадцати стульях» Марка Захарова, Вера Васильевна в драме «Вам и не снилось…», Амалия фон Шпильце в «Петербургских тайнах». В общей сложности актриса сыграла более чем в 80 фильмах и сериалах. Одной из последних ее работ стала роль в международном проекте «Макмафия» (2018).

Помимо кино, Федосеева-Шукшина почти два десятилетия служила в Театре-студии киноактера в Москве (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова), оставаясь одной из самых узнаваемых и значимых фигур отечественного кинематографа.

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