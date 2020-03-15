Не Меган Маркл? Стала известна причина разлада между принцами Гарри и Уильямом

Истинная причина разлада между британскими принцами Гарри и Уильямом не имеет отношения к Меган Маркл. Как сообщает издание The Mirror со ссылкой на источники, отношения между членами королевской семьи испортились еще до женитьбы герцога Сассекского.

По словам инсайдера, причиной многолетнего разлада между братьями стала служба принца Гарри в армии. Источник утверждает, что после нее герцог Сассекский с трудом адаптировался к гражданской жизни. Он даже подумывал о том, чтобы стать пожарным или тренером по регби. Тогда же он стал злиться на брата, что именно тому отведена роль первого претендента на престол, а Гарри был и остается на вторых ролях.

В беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом герцог Сассекский даже напомнил, что именно служба в армии сделала его более «нормальным», чем хотелось бы его семье. С тех пор принц Гарри пытался быть нужным своим монаршим сородичам, но не находил отклика.

«Он должен был послушать совета отца и остаться служить. Возвращение из армии стало, пожалуй, его худшим решением», — отметил собеседник издания.

Кроме того, принц Уильям якобы всегда напоминал брату о том, кому из них уготована роль наследника, чем неизменно накалял атмосферу в отношениях.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети обсуждают холодное общение братьев на церковной службе в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве. Источники в окружении Виндзоров сообщали, что разлад между Уильямом и Гарри впервые возник, когда герцог Кембриджский посоветовал младшему брату не слишком торопиться в развитии отношений с Меган Маркл. После решения четы Сассексов сложить с себя монаршие обязанности браться практически свели общение на нет.