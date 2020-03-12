Принц Уильям предостерегал Гарри об опасности отношений с Меган Маркл

Отношения между внуками Елизаветы II Уильямом и Гарри никогда не будут прежними, отмечает американский журнал People. В соцсетях сейчас активно обсуждается холодное общение между братьями перед началом церковной службы в Вестминстерском аббатстве в честь Дня Содружества, которое отмечалось в Великобритании 9 марта.

По мнению наблюдателей, публичное воссоединение принцев Уильяма и Гарри выглядело напряженным. Герцог и герцогиня Сассекские первыми приехали в церковь и заняли свои места во втором ряду. Прибывшие позже Уильям и кейт лишь на расстоянии коротко поприветствовали улыбающихся им Гарри и Меган, и сели в первом ряду. После этого в ожидании Елизаветы II братья и их жены разговаривали с другими членами королевской семьи, не обращая внимания друг на друга.

Как пишет издание со ссылкой на неназванного инсайдера из близкого окружения британской королевской семьи, разлад между Уильямом и Гарри впервые возник, когда герцог Кембриджский посоветовал младшему брату не слишком торопиться в развитии отношений с Меган Маркл. Теперь же, когда герцог и герцогиня Сассекские решили отказаться от обязанностей членов королевской семьи, отношения между братьями «изменились навсегда».

«Они не вернутся к тому, что было. Гарри смотрит в будущее вместе со своей семьей. Он не оглядывается назад», — сказал источник издания.

Журнал также пишет, что, отдалившись друг от друга, Уильям и Гарри нарушили обещание, данное своей матери.

«Одна из вещей, о которой просила Диана: „Пожалуйста, что бы ни случилось, помните, что вы всегда есть друг у друга, и я хочу, чтобы вы всегда держались вместе“. И давно очевидно, что это не может произойти», — констатирует королевский биограф Ингрид Сьюард, лично знавшая покойную принцессу.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, слухи о напряженности в отношениях между семьями внуков британской королевы упорно ходят уже много месяцев. Канцеляриям обоих герцогов даже пришлось официально опровергать публикации о давлении и угрозах со стороны Уильяма в адрес Гарри и Меган.