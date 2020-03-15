Видео: Игорь Крутой и Димаш спели дуэтом «Уно моменто» из «Формулы любви»

Игорь Крутой и Димаш Кудайберген развеселили поклонников совместным исполнением знаменитой песни «Уно моменто» из фильма «Формула любви». Фрагмент из забавного фильма, снятого к юбилею родной сестры Крутого Аллы, композитор выложил на своей странице в Instagram. В роли Фимки в ролике выступила Лера Кудрявцева, Игорь Крутой и Димаш загримированы под Маргадона и Жакоба — подручных графа Калиостро.

«По многочисленным просьбам, выкладываю фрагмент фильма, который на основе любимых советских кинокомедий к Юбилею Аллочки Крутой снял режиссер Тимур Бекмамбетов», — написал композитор, пообещав позже показать еще и сам процесс съемок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Игорь Крутой (@igorkrutoy65) 15 Мар 2020 в 2:13 PDT

Поклонники Игоря Крутого удивились неожиданному проявлению его таланта и пишут в комментариях восторженные отзывы.

«Супер! Вы такой артист! Спасибо, повеселили!»

«Феерично! У Вас столько талантов!»

«Круто, классно, очень мило!»

«Димаш тут такой прикольный!»

«А Игорь Яковлевич, по-моему, не менее прикольный! Ни дать, ни взять-Фарада!»

«Шикарно! Шедеврально! Шшшмешно!» — восхищаются подписчики.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с Димашем Кудайбергеном.