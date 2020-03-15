Видео: Игорь Крутой и Димаш спели дуэтом «Уно моменто» из «Формулы любви»
Необычное поздравление композитор записал для своей сестры Аллы, которая на днях отмечала юбилей.
Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Игорь Крутой и Димаш Кудайберген развеселили поклонников совместным исполнением знаменитой песни «Уно моменто» из фильма «Формула любви». Фрагмент из забавного фильма, снятого к юбилею родной сестры Крутого Аллы, композитор выложил на своей странице в Instagram. В роли Фимки в ролике выступила Лера Кудрявцева, Игорь Крутой и Димаш загримированы под Маргадона и Жакоба — подручных графа Калиостро.
«По многочисленным просьбам, выкладываю фрагмент фильма, который на основе любимых советских кинокомедий к Юбилею Аллочки Крутой снял режиссер Тимур Бекмамбетов», — написал композитор, пообещав позже показать еще и сам процесс съемок.
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Поклонники Игоря Крутого удивились неожиданному проявлению его таланта и пишут в комментариях восторженные отзывы.
«Супер! Вы такой артист! Спасибо, повеселили!»
«Феерично! У Вас столько талантов!»
«Круто, классно, очень мило!»
«Димаш тут такой прикольный!»
«А Игорь Яковлевич, по-моему, не менее прикольный! Ни дать, ни взять-Фарада!»
«Шикарно! Шедеврально! Шшшмешно!» — восхищаются подписчики.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с Димашем Кудайбергеном.
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