Mirror: Паттинсон испугал навязчивую фанатку «Сумерек» во время ужина

Британский актер Роберт Паттинсон, которого недавно объявили новым исполнителем роли Джеймса Бонда, однажды избавился от навязчивой поклонницы весьма необычным способом. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в 2009 году, когда Паттинсон находился на пике популярности после выхода фильма «Сумерки». Тогда актер снимался в Испании, где его буквально осаждали поклонницы.

Однако одна из фанаток оказалась особенно настойчивой. Женщина выяснила, где живет знаменитость, и стала ежедневно дежурить возле его квартиры.

Неделями караулила у дома: как поклонница преследовала Паттинсона

По воспоминаниям актера, незнакомка появлялась возле его дома каждое утро и оставалась там до вечера. Так продолжалось несколько недель. Паттинсон постоянно замечал женщину, но долгое время не предпринимал никаких действий.

В конце концов актеру стало настолько скучно и одиноко, что он решил лично познакомиться с преследовательницей. Однажды вечером Роберт вышел из квартиры, подошел к поклоннице и неожиданно предложил ей вместе поужинать.

Для женщины, которая неделями надеялась привлечь внимание знаменитости, приглашение должно было стать исполнением мечты. Однако романтического вечера не получилось.

Вместо обаятельного вампира Эдварда Каллена, которого Паттинсон сыграл в «Сумерках», поклонница увидела совершенно другого человека.

«Я просто жаловался на все»: почему сталкерша сбежала от актера

Во время ужина Роберт решил не пытаться произвести хорошее впечатление. Напротив, он начал подробно рассказывать незнакомке обо всем, что его раздражало в собственной жизни.

В результате встреча превратилась в своеобразный сеанс психотерапии, во время которого знаменитость непрерывно жаловалась на проблемы.

«В прошлом году, когда я снимался в Испании, у меня была преследовательница. Она неделями стояла возле моей квартиры, каждый день, с утра до вечера», — вспоминал Паттинсон в интервью 2009 года.

По словам актера, тогда он чувствовал себя одиноким и решил воспользоваться неожиданной возможностью пообщаться.

«Мне было так скучно и одиноко, что я вышел и поужинал с ней», — признался он.

Однако поклонница оказалась не готова к такому количеству откровений.

«Я просто жаловался на все, что меня не устраивало, и она больше не появлялась. Я надоедаю людям буквально за две минуты», — с иронией рассказал Паттинсон.

После этого ужина женщина прекратила дежурить возле его дома. Актер не уточнил, пыталась ли поклонница связаться с ним позднее, но, по его словам, больше он ее не видел.

Почему поклонницы преследовали звезду «Сумерек»

В конце 2000-х годов Роберт Паттинсон превратился в одного из самых востребованных молодых актеров Голливуда. Мировую известность ему принесла роль вампира Эдварда Каллена в романтической саге «Сумерки».

История любви бессмертного героя и обычной школьницы Беллы Свон сделала артиста кумиром миллионов зрителей. Популярность сопровождалась повышенным вниманием к его личной жизни.

Поклонники следили за передвижениями Паттинсона, обсуждали его отношения и пытались выяснить, где он живет или проводит свободное время. Сам актер неоднократно признавался, что внезапная слава оказалась для него непростым испытанием.

Теперь старое признание Паттинсона вновь привлекло внимание прессы на фоне назначения артиста новым Джеймсом Бондом.

Как Роберт Паттинсон получил роль агента 007

Именно Паттинсон сменит Дэниела Крейга в знаменитой шпионской франшизе. Поклонники бондианы несколько лет гадали, кому достанется роль после выхода фильма «Не время умирать» в 2021 году.

Среди возможных кандидатов называли Джоша О’Коннора, Каллума Тернера и Джека Лоудена. Однако в итоге студия сделала выбор в пользу Паттинсона, который прежде не считался главным претендентом.

Решение о назначении актера приняли незадолго до официального объявления. Сам Роберт узнал о результате отбора только 15 ноября. Издание также утверждает, что на выбор могла повлиять Лорен Санчес, супруга основателя Amazon Джеффа Безоса.

По словам неназванного источника, она поддерживала кандидатуру Паттинсона и считала его подходящим исполнителем роли британского шпиона.

Сколько Паттинсону заплатят за роль Джеймса Бонда

По сведениям Mirror, актер мог получить около миллиона долларов (около 82 миллиона рублей) только за участие в прослушивании. Издание также раскрыло возможный гонорара Паттинсона за работу во франшизе — от 58 до 75 миллионов фунтов стерлингов (около 6,3 — 8,2 миллиарда рублей).

При этом студия Amazon MGM Studios не раскрывала финансовые условия контракта, поэтому указанные суммы остаются неподтвержденными. Новую картину о Джеймсе Бонде снимет режиссер Дени Вильнев, известный по фильмам «Дюна», «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049».

Сценаристом назначен Стивен Найт, создавший сериал «Острые козырьки». Точная дата премьеры и подробности сюжета пока неизвестны.

Сам Паттинсон назвал назначение на роль агента 007 огромной честью. Актер признался, что мечтал о подобной возможности и с нетерпением ждет начала работы над новым фильмом.

Теперь поклонникам предстоит увидеть звезду «Сумерек» в совершенно другом образе — уверенного в себе секретного агента, способного справляться с опасными противниками.

Впрочем, как показывает история с навязчивой поклонницей, иногда Роберту достаточно одного ужина, чтобы избавиться от человека, который не дает ему покоя.

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