Юлия Михалкова сравнила себя с Гаечкой из мультфильма «Чип и Дейл»
Поклонники оценивают, насколько актриса схожа с милым персонажем Disney.
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Фото, видео: Instagram @mihalkova
Актриса Юлия Михалкова спросила мнения у поклонников, насколько она похожа на любимый многими с детства персонаж Disney. Экс-участница шоу «Уральские пельмени» выложа в сторис своего Instagram-аккаунта несколько снимков в рабочем образе.
На этот раз ведущая детского КВН примерила кожаный костюм бежевого цвета и ботинки на массивной подошве. Рядом с собой она поставила рисунки знаменитой Гаечки из мультфильма «Чип и Дейл».
Михалкова не прогадала с выбором героини. Голубоглазая мышка-механик из команды «Спасателей» — мечта любого мальчика. Подтвердят ли сходство фанаты юмористки, станет ясно позднее. Но красоту Юлии едва ли кто-то оспорит.
«Юлечка, вы само очарование и талантище»;
«Михалкова, вы прекрасны»;
«Ты прелесть!» — отметили фанаты на ее странице.
Ранее 5-tv.ru писал, что Михалкова из «Уральских пельменей» очаровала поклонников оголенными плечами.
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