Юлия Михалкова сравнила себя с Гаечкой из мультфильма «Чип и Дейл»

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Валентин Черников
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Поклонники оценивают, насколько актриса схожа с милым персонажем Disney.

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Фото, видео: Instagram @mihalkova

Актриса Юлия Михалкова спросила мнения у поклонников, насколько она похожа на любимый многими с детства персонаж Disney. Экс-участница шоу «Уральские пельмени» выложа в сторис своего Instagram-аккаунта несколько снимков в рабочем образе.

На этот раз ведущая детского КВН примерила кожаный костюм бежевого цвета и ботинки на массивной подошве. Рядом с собой она поставила рисунки знаменитой Гаечки из мультфильма «Чип и Дейл».

Михалкова не прогадала с выбором героини. Голубоглазая мышка-механик из команды «Спасателей» — мечта любого мальчика. Подтвердят ли сходство фанаты юмористки, станет ясно позднее. Но красоту Юлии едва ли кто-то оспорит.

«Юлечка, вы само очарование и талантище»;

«Михалкова, вы прекрасны»;

«Ты прелесть!» — отметили фанаты на ее странице.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михалкова из «Уральских пельменей» очаровала поклонников оголенными плечами.

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