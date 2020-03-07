«Очень жгучая»: Михалкова из «Уральских пельменей» очаровала поклонников оголенными плечами
Артистка поделилась свежими кадрами с фотосессии в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @mihalkova
Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова очаровала поклонников в элегантном образе. Артистка разместила фотографии в сторис на своей странице в Instagram, на которых позирует в черном мини-платье с декольте и длинных перчатках в тон наряду. Образ дополнили блестящие серьги и яркий макияж.
Фолловеры пришли в восторг от сексуального наряда звезды, в котором она продемонстрировала стройные ноги. Однако подписчики обеспокоились ее болезненной худобой.
«Зачем так сильно похудела?»
«Слишком худенькая»;
«Юлька, хватит худеть, а то одни глаза останутся», — написали поклонники.
Фанаты также отметили роскошный образ звезды, который подчеркнул ее женственность и сексуальность.
«Ножки»;
«Очень хороша!»;
«Красивая!»;
«Юленька, ты королева»;
«Очень жгучая», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михалкова из «Уральских пельменей» ответила на слухи об эмиграции в Америку.
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