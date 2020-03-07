«Очень жгучая»: Михалкова из «Уральских пельменей» очаровала поклонников оголенными плечами

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова очаровала поклонников в элегантном образе. Артистка разместила фотографии в сторис на своей странице в Instagram, на которых позирует в черном мини-платье с декольте и длинных перчатках в тон наряду. Образ дополнили блестящие серьги и яркий макияж.

Фолловеры пришли в восторг от сексуального наряда звезды, в котором она продемонстрировала стройные ноги. Однако подписчики обеспокоились ее болезненной худобой.

«Зачем так сильно похудела?»

«Слишком худенькая»;

«Юлька, хватит худеть, а то одни глаза останутся», — написали поклонники.

Instagram @mihalkova

Фанаты также отметили роскошный образ звезды, который подчеркнул ее женственность и сексуальность.

«Ножки»;

«Очень хороша!»;

«Красивая!»;

«Юленька, ты королева»;

«Очень жгучая», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михалкова из «Уральских пельменей» ответила на слухи об эмиграции в Америку.