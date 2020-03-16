«Счет шел на минуты»: жена рэпера ST рассказала о прошедших родах
13 марта модель Ассоль Васильева и певец Александр Степанов впервые стали родителями.
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Фото, видео: Instagram @assol13
Кесарево сечение отсрочило вторую беременность супруги Александра Степанова, известного как рэпер ST. Об этом Ассоль Васильева написала на своей странице в Instagram.
13 марта модель и артист впервые стали родителями. Сейчас молодая мама находится в клиническом госпитале «Мать и дитя». Она восстановилась и нашла силы рассказать о том, как прошли роды. По ее словам, все вышло не так гладко, как планировалось — пришлось делать кесарево сечение.
«Все показатели в норме, схватки есть, а раскрытия нет… схватки интенсивнее, уже становится нестерпимо больно, сон… и опять нет раскрытия. Яна Владимировна (акушер — Прим.ред.) принимает решение: мы сделали все, что смогли — нужно срочно делать кесарево, и как же она оказалась права! Счет шел на минуты», — вспоминает молодая мама.
Бизнесвумен добавила, что мечтала вместе с мужем пообщаться с ребенком до разрезания пуповины, но и тут пошло не по плану — врачи сработали быстро, как на тот момент было необходимо. В результате когда Васильевой поднесли новорожденную дочь, она поцеловала малышку и провалилась в сон.
Оглядываясь назад, жена рэпера отметила, что роды прошли лучше, чем она планировала — не столь романтично, но опыт оказался ценным. За это время она перепробовала все врачебные процедуры, какие только возможно, и теперь может считать себя опытной роженицей. Однако повторную беременность супругам придется отложить.
«Если раньше мы собирались через полгода идти за вторым, то теперь из-за кесарева — через год — будет больше времени восстановиться», — заключила Ассоль.
Ранее 5-tv.ru писал, что у рэпера ST родился первый ребенок.
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