Где в России прогнозируются сильные паводки?

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Подробный прогноз дал Росгидромет.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Ростислав Кошелев, 5-tv.ru

В Башкирии для предотвращения паводков начали взрывать лед на реках. Операцию проводят военные инженеры Центрального военного округа. 

Взрывы ледовых торосов — единственный способ снизить вероятность подтоплений в населенных пунктах. По данным МЧС, несмотря на то, что зима практически на всей территории страны была аномально теплой, паводков не избежать.

Сейчас особое внимание приковано к Поволжью. В Росгидромете также прогнозируют подтопления населенных пунктов в Ленинградской, Новгородской, Кировской, Архангельской областях.

Подъем уровня воды ожидается в прибрежных зонах реки Объ. С сегодняшнего дня Минсельхоз водит режим постоянного мониторинга паводковой ситуации в регионах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что непогода обрушилась на российские регионы.

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