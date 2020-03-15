Гидрометцентр предупредил о дальнейшем похолодании в Москве

Вторая половина марта в Москве будет гораздо холоднее, чем первая. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«После аномалий в начале месяца до десяти градусов тепла нас ждет почти нормальная погода <…> В течение следующей недели температура (среднесуточная — Прим. ред.) будет около нуля», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Синоптик уточнил, что температура на уровне около нуля продержится до 19 марта. Затем немного потеплеет, но в выходные — 21–22 марта — снова станет холоднее.

Для Москвы нормальной среднемесячной температурой в марте считается минус один градус Цельсия. В 2020 году в первых числах месяца было около трех градусов тепла. Затем потеплело до пяти-шести, но с 14 марта стремительно начало холодать.

Как сообщал 5-tv.ru накануне Москву накрыла метель. Жители столицы массово делились в соцсетях фотографиями и видеороликами со снегопадом. Кто-то радовался припозднившейся зиме и побежал на улицу, а кто-то предпочел заняться в непогоду домашними делами.