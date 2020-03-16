Полиция Киева не заметила нарушений при нападении националистов на посольство РФ

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На сайте МВД Украины сообщается, что нарушений общественного порядка не было.

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Фото, видео: ТАСС/Сивков Петр, 5-tv.ru

Киевская полиция не стала наказывать украинских националистов, участвовавших в беспорядках у стен российского посольства. На сайте МВД сообщается, что нарушений общественного порядка не было.  Хотя около тысячи националистов и участников конфликта в Донбассе жгли файеры, запускали петарды и осквернили российский флаг — а это уже уголовное преступление.

Одна из ракет упала на территории диппредставительства. Но, судя по всему, виновных в полиции искать и не собирались. Вместо этого в ведомстве отмечают, что все службы отлично подготовились: у стен посольства выстроили ограду и подогнали спецтехнику.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором украинские радикалы обстреляли из ракетниц посольство России в Киеве.

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