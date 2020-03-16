Полиция Киева не заметила нарушений при нападении националистов на посольство РФ
На сайте МВД Украины сообщается, что нарушений общественного порядка не было.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
«Кожу пересадил?» — Поклонники гадают, куда исчезли татуировки Тимати
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС/Сивков Петр, 5-tv.ru
Киевская полиция не стала наказывать украинских националистов, участвовавших в беспорядках у стен российского посольства. На сайте МВД сообщается, что нарушений общественного порядка не было. Хотя около тысячи националистов и участников конфликта в Донбассе жгли файеры, запускали петарды и осквернили российский флаг — а это уже уголовное преступление.
Одна из ракет упала на территории диппредставительства. Но, судя по всему, виновных в полиции искать и не собирались. Вместо этого в ведомстве отмечают, что все службы отлично подготовились: у стен посольства выстроили ограду и подогнали спецтехнику.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором украинские радикалы обстреляли из ракетниц посольство России в Киеве.
Нашли ошибку?