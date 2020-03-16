Марина Александрова раскрыла, почему пропала из Instagram

Актриса Марина Александрова в последнее время почти не дает о себе знать широкой публике. Впервые за месяц она порадовала подписчиков Instagram новой публикацией, объяснив свое временное отсутствие в соцсетях. Оказывается, звезда сериала «Екатерина» соблюдает пост и потому воздерживается от таких развлечений как общение с поклонниками. Свободное время она уделяет чтению книг и прекрасно себя чувствует.

«Все забросали меня вопросами, куда я пропала… со мной все прекрасно. Я живу без Instagram, соблюдая пост, читаю книги, за две недели прочитано пять прекрасных книг, и это малая часть того, что я успела без соцсетей. Как много мы тратим времени за подглядыванием чужих картинок, чужих эмоций, чужих открытий, забывая о своих… Прекрасное время, чтобы начать жить своей жизнью. Берегите свое здоровье, в том числе и душевное!» — поделилась Александрова.

Поклонники кинозвезды обрадовались ее появлению и поддержали в стремлении держать пост и самосовершенствоваться.

Instagram @mar_alexandrova

«Какая молодец!»

«Я тоже пост держу. Это для меня очень сложно»

«Самая чистая актриса!»

«Марина, берегите себя», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Марина Александрова проводит новогодние каникулы.