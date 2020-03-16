«Ах, эти ноги»: Лобода грустит о заграничных поездках и публикует фото в бикини

Светлана Лобода ностальгирует по отдыху в тропиках. В Instagram певица поделилась с поклонниками фото из жарких стран, отметив, что теперь о таком времяпрепровождении остается только мечтать. Свободное время, по ее словам, она уделяет детям, просмотру кино и самообразованию. Звезда попросила фанатов рассказать, чем еще можно заняться дома, пока выходы в свет ограничены из-за коронавируса.

«Как в жизни все неоднозначно. Теперь любой отдых нам кажется сказкой… Смотрю на фото с январских каникул, и меня одолевает счастье… Сижу дома, смотрю фильмы, занимаюсь детками, слушаю лекции… А чем занят ты сегодня? Может, посоветуете что?» — обратилась к подписчикам звезда.

Большинство поклонников, однако, проигнорировали вопрос, уделив все внимание снимку Лободы. В комментариях фолловеры восхищались ее стройными ногами и даже обсуждали их длину.

«Ах, эти ноги»

«Какая фигура! Вы красотка!»

«Тонкая, звонкая», — восхищались фанаты.

Но нашлись и те, кто рассказал, как проводит будни, когда развлечения приходится искать, не выходя лишний раз из дома.

Instagram @lobodaofficial

«Пытаюсь сесть на шпагат, а потом с него встать»

«Пошла тоже посмотрю фото с январских каникул»

«Книги можно почитать»

«Отличный совет — слушать песни Лободы»

«Ремонт!!! Вы и семья при деле», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Лобода показала «божественные ножки», выполнив упражнение на растяжку.