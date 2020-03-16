Курс доллара превысил 75 рублей в ходе торгов на Московской бирже

Курс доллара за несколько часов торгов на Московской бирже превысил 75 рублей. Евро приближается к планке в 84 рубля относительно показателей прошлой пятницы, 13 марта, сообщает «Экономика сегодня».

На момент публикации материала доллар вырос на 3,53%, евро на 4,15%. Причиной ослабления рубля эксперты называют нестабильность на мировых рынках, так как стоимость российской национальной валюты зависит от цены на нефть. Майский фьючерс черного золота марки Brent упал на 7,83% — 31,27 доллара.

Финансисты уверены, что подобная ситуация продлится до конца марта, и в дальнейшем негативные тенденции перестанут влиять на экономику.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на 17 марта — 74, 13 рубля, евро — 82,75 рубля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ждет российскую экономику после «черного понедельника».