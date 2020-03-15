Хождение по граблям: что ждет российскую экономику после «черного понедельника»

Еще одна напасть обрушилась на мир на этой неделе. И напугала многих. В понедельник пошли вниз мировые цены на нефть. Всему виной — срыв соглашения о сокращении объемов добычи странами альянса ОПЕК+.

Падением тут же отреагировали и финансовые рынки. Под давлением оказался и российский рубль, который подешевел к основным валютам на 15 процентов. Теряли в цене и акции отечественных компаний. Но к концу недели многие позиции были отыграны назад. Начавшаяся было тревога, которую некоторые старательно пытались раздуть и назвать паникой, сошла на нет.

И вот почему. Дело в том, что в этой ситуации многие ошиблись в своих ожиданиях. Потому что сейчас не 1998 год, и не 2008-й. Просто многие привыкли — раз нефть в цене падает то все, России — каюк, а это уже давно не так. Безусловно, кризис есть, но мы научились извлекать уроки, мы теперь готовы к таким ситуациям. Переживем и эту волатильность, и еще больше окрепнем. Ровно об этом говорил Владимир Путин в среду на встрече с инвесторами.

«Россия пройдет этот турбулентный период достойно, спокойно. Есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно отразиться и на всей российской экономике — отразиться позитивным образом. Задача правительства и Центрального банка — сделать так, чтобы всякие негативные явления, связанные с этими процессами, были минимизированы, чтобы граждане Российской Федерации не почувствовали на себе никаких негативных явлений, с этим связанных», — подчеркнул президент.

Когда началась вся эта турбулентность, впору было вспомнить 1985 год. Тогда Саудовская Аравия наводнила рынок дешевой нефтью. И в результате той многоходовки, как вы помните, развалился Советский Союз. Что и было конечной целью операции.

Тут впору задаться вопросом? Неужели наши геополитические противники заложники устаревших стереотипов, как и те граждане России, которые в понедельник бросились писать в интернете, что грядет конец света, надо все продавать, а доллар будет стоить 200 рублей. Почему все это не так? И кому в итоге будет хуже расскажет Кирилл Сергеев.

Грандиозная распродажа на рынке черного золота — минус 30 с лишним процентов всего за два дня. Это 9 марта на биржах уже окрестили новым «черным понедельником». Похожего обвала цен на нефть мир не видел с 80-х.

До российских бирж из-за длинных выходных волна падения цен докатилась только во вторник. Сразу же после открытия торгов стоимость барреля просела до уровня 2015 года — 33-х долларов. Исторический минимум последнего полувека, конечно, еще далеко. Но куда выведет эта кривая, не могут сказать даже специалисты.

Причиной такого резкого скачка стал развал сделки ОПЕК +. Два ключевых игрока картеля — Россия и Саудовская Аравия — не договорились о сокращении добычи нефти. Из-за падения спроса на фоне коронавируса, саудиты предлагали снизить объем промысла еще больше — на полтора миллиона баррелей в день. В России, на нефть которой со спросом полный порядок, отказались, но реакция партнеров удивила.

«Наши партнеры по ОПЕК+ не рассматривали никакие другие варианты. Не было достигнуто консенсуса по продлению с 1 апреля и в этой ситуации с 1 апреля все страны имеют возможность дальше самостоятельно определять политику свою по добыче», — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

И после намеренного выхода из сделки саудиты развязали очередную нефтяную войну. Дурному примеру уже последовали и товарищи. Кувейт с Ираком намерены качать сырье, не сдерживаясь и обесценивая его еще быстрее. Крупнейшая компания в Персидском заливе Saudi АРАМКО вообще пообещала нарастить объем добычи до 13 миллионов баррелей в сутки — больше, чем за день расходует целый Китай.

«Саудовская Аравия хочет показать, что если не будут с ней договариваться на тех условиях, которые она предлагает, то может быть очень катастрофически варианты для тех стран, которые являются ресурсозависимыми», — считает доктор политических наук Николай Баранов.

Почти сразу же в Саудовской Аравии запустили и аттракцион неслыханной щедрости — собственную нефть решили поставлять почти даром. Покупателям в Азии королевство обещало дополнительные скидки от четырех до шести долларов за баррель, для потребителей в США — сразу семь, а в Европе, где аравийская нефть конкурирует с российской — рекордные восемь. На рынках это решение поначалу сочли как минимум странным: ведь бюджет суадитов и так глубоко дефицитный. Но теперь экономисты начинают прозревать.

«Логистические издержки будут высоки. Конечно, рентабельность текущих цен для производителей Саудовской Аравии во многом находятся под вопросом. Поэтому это просто захват и передел рынка», — уверен директора филиала инвестиционной компании Никита Демидов.

И точно такой же передел брокеры прекрасно помнят. Фокус с обвалом цен аравийские компании проворачивали относительно недавно — 13 сентября 1985 года. Тогда с подачи Соединенных Штатов королевство прекратило сдерживать свою добычу. Стоимость сырья поползла вниз, а вместе с ней в пропасть пополз и нефтезависимый Советский Союз. За год сырье подешевело на 67 процентов, и уже в 1986-м советский бюджет трещал по швам. Тогда нефть была, по сути, единственным товаром, который мы поставляли за границу, и получали валюту, за которую покупали все. Начиная от станков, заканчивая, как это не парадоксально, — пшеницей.

«Эта вот ситуация с договоренностями между Рейганом и саудитами — она вполне очевидно обрушила советскую экономику. Мы тогда колоссальным образом импортировали зерно, продовольствие», — говорит экономист Дмитрий Гавра.

Новая реальность и ее прямое следствие — развал Советского Союза, заставили власти осознать ущербность советской экономической модели. Горбачев пытался что-то изменить и даже ввел элементы свободного рынка. Но было уже поздно. В 90-е и нефть стоила нормально, и заграница деньги регулярно давало, но властям было не до диверсификации. Больше времени уделяли конверсии локомотивов экономики. На крупнейших оборонных производствах, где оставались последние технологические мощности, заставляли клепать сковородки.

И лишь в 2000-х руки дошли до построения конкурентоспособной экономики. Всеми силами снижали зависимость бюджета лишь от одной экспортной статьи: сегодня на долю нефти и газа приходится лишь треть доходов России. А, например, зерно которое страна судорожно покупали в 80-х, мы теперь экспортируем, больше всех в мире. Но наши геополитические партнеры продолжают хождение по граблям. Почему-то уверены — получилось раз — сработает и во второй. Вот и ведут очередную разведку боем. По старой привычке при помощи проверенных наемников.

«Все это значит, что Саудовская Аравия — до сих пор просто игрушка в руках США. Америка через сговор пытается вернуть экономическое превосходство. Вытеснить Китай и Россию, дестабилизировать их рынки и прибрать все к рукам. Любой ценой», — считает офицер в отставке подразделения психологических операций армии США Скотт Беннет.

А цена может быть очень и очень высока. Но когда ради глобального доминирования штаты считались с жертвами, в том числе и среди своих? В том же 85-м контролируемый демарш Саудовской Аравии по касательной задел самих американцев — тогда мелкие нефтедобытчики банкротились пачками. Теперь за обвалом нефти уже залихорадило фондовый рынок, в первую очередь на западе. Котировки крупнейших компаний Америки ушли в глубокий минус, индекс Dow Jones просел на десять процентов и прочно закрепился в красной зоне. Биржи в Нью-Йорке, Бостоне и Чикаго закрылись с рекордным падением за последние 30 лет.

«Мировые сложности, связанные с вирусом и развал сделки ОПЕК… Они получили мультипликативный эффект. Усилили снижение, сделали его более резким и мало предсказуемым», — говорит директор филиала инвестиционной компании Вадим Исаков.

Но еще со времен санкций в России научились эффективно преодолевать трудности. На заседании правительства четко заявили: навязанная нефтяная война вполне может быть выгодной.

«Сейчас мы прорабатываем дополнительные меры по углублению импортозамещения в промышленности, сельском хозяйстве. Ситуация в российской экономике находится под контролем. У нас есть все ресурсы, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность», — считает председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

И даже по самым скромным подсчетам, ресурсов хватит минимум на пять лет, даже при такой низкой стоимости нефти. Подушка безопасности тех же арабских добытчиков намного ниже, ведь их бюджеты зависят от нефти на 90%. В таких условиях встает не только вопрос, кто первым не сдюжит, но и зачем вообще нужны альянсы с такими непредсказуемыми партнерами.

Срок нынешней сделки в формате ОПЕК истекает только в конце месяца. И пока у заваривших эту кашу есть время, чтобы отыграть ситуацию обратно. На днях аравийский министр энергетики Сухейль аль-Мазруи уже сообщил, что готов обсудить новую сделку в формате ОПЕК. От российской стороны согласия пока не поступало.