Мировой спрос на нефть грозит упасть до исторического минимума

Американский федеральный резерв экстренно снизил ключевую ставку практически до нуля. До такого уровня в последний раз она опускалась в декабре 2008-го, в рамках борьбы с мировым финансовым кризисом. В этот раз выброс на рынок огромного количества дешевых денег обусловлен коронавирусом. Вслед за США о насыщении экономики долларами объявили Центробанки Японии, Канады, Британии, Швейцарии и Европейский Центробанк.

Наряду с этим, мировые цены на нефть вновь устремились вниз. В ходе торгов на Лондонской бирже стоимость марки Brent снизилась до 32 долларов за баррель. По данным агентства Bloomberg, из-за COVID-19 нефть может подешеветь до исторического минимума. Запреты на поездки, остановка предприятий снижают спрос на топливо. И падение продолжится, говорят эксперты, не исключено, что за баррель будут давать меньше десяти долларов. Правда, пока это прогноз краткосрочный. Есть надежда, что он будет скорректирован.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курс доллара превысил 75 рублей в ходе торгов на Московской бирже.