Мемориальную доску Иосифу Кобзону открыли в Москве
Церемония прошла у здания Российской академии музыки имени Гнесиных, где знаменитый певец учился и преподавал.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий; 5-tv.ru
В Москве открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону. Церемония прошла у здания Российской академии музыки имени Гнесиных, где знаменитый певец учился и преподавал. Там собрались его родные, друзья, поклонники творчества. Ведь песни Кобзона — настоящая музыкальная летопись страны второй половины ХХ века. Также артист активно занимался благотворительностью и общественной деятельностью. В церемонии приняли участия его коллеги — депутаты Госдумы.
Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. В честь певца названа малая планета, самолет одной из российских авиакомпаний. А вскоре на воду планируется спустить арктический ледокол его имени.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Кургана продает уникальное фото с Кобзоном за 130 миллионов рублей.
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