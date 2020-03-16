Мемориальную доску Иосифу Кобзону открыли в Москве

В Москве открыли мемориальную доску Иосифу Кобзону. Церемония прошла у здания Российской академии музыки имени Гнесиных, где знаменитый певец учился и преподавал. Там собрались его родные, друзья, поклонники творчества. Ведь песни Кобзона — настоящая музыкальная летопись страны второй половины ХХ века. Также артист активно занимался благотворительностью и общественной деятельностью. В церемонии приняли участия его коллеги — депутаты Госдумы.

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. В честь певца названа малая планета, самолет одной из российских авиакомпаний. А вскоре на воду планируется спустить арктический ледокол его имени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что житель Кургана продает уникальное фото с Кобзоном за 130 миллионов рублей.