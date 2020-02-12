Житель Кургана продает уникальное фото с Кобзоном за 130 миллионов рублей

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Мия Субботина
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По словам владельца, снимок был сделан во время службы его родственника в Афганистане.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov, ura.news

Фотография эстрадного певца Иосифа Кобзона с военнослужащими, сделанная в Афганистане, которую недавно житель Кургана выставил на продажу за 130 миллионов рублей, оказалась не единственной. Еще одним снимком поделился курганец Игорь Меркулов. Об этом сообщает URA.RU.

«Фотография сделана в 1986 году в Кабуле возле клуба авиаполка. Кобзон выступал у нас с концертом. Рядом с ним — офицеры и прапорщики этой части», — рассказал собственник кадра.

Меркулов присутствует на фото — в третьем ряду, стоя позади артиста, без головного убора. На снимке можно разглядеть подпись звезды — «Игорю с пожеланием счастья». Как пояснил владелец редкой фотографии, автограф появился в 1997 году, когда Кобзон приезжал на гастроли. Он отметил, что не намерен продавать фотографию ни за какие деньги, так как «это память, а она не продается».

Ранее стало известно о том, что житель Кургана по имени Дмитрий разместил на сайте объявление о продаже уникального фото с Иосифом Кобзоном за 130 миллионов рублей. По его словам, снимок был сделан во время службы его родственника в Афганистане.

Avito.ru

Ранее 5-tv.ru писал о том, что младшая внучка Кобзона побывала на горнолыжном курорте в Швейцарии.

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