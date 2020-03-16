«Как похожи»: Решетова умилила фанатов фото с пятимесячным сыном
Модель призналась, что до сих пор не может налюбоваться на свое чадо.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Модель Анастасия Решетова показала поклонникам своего пятимесячного сына Ратмира. Ребенка рэпера Тимати в симпатичном голубом комбинезоне и черной шапочке девушка держит на руках.
«Ратмирчику уже 5 месяцев! Правда, на фото только 4, но я его выбрала неспроста — мы здесь очень похожи! Получается, уже почти полгода назад я родила этого мужичка, а до сих не могу в это поверить и на него наглядеться», — восторгалась в подписи к снимку молодая мама.
Поклонники модели разделили ее радость и отметили, что сходство с малышом на лицо.
«Милаха какой!»
«Какие вы красивые! Радости мамочке и радости бусечке Ратмирчику»
«Правда, очень похожи», — писали восторженные фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что жена рэпера ST рассказала о прошедших родах. По ее словам, из-за кесарева сечения ей с супругом придется на время отложить идею повторной беременности.
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