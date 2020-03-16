Дочь Аллы Вербер пришла на столичную вечеринку в мамином платье

Дочь трагически скончавшейся летом прошлого года Аллы Вербер Екатерина блистала на вечеринке в честь юбилея Аллы Крутой в мамином платье. Видео, снятое в московской квартире Вебер, выложил на своей странице в Instagram известный визажист Сердар Камбаров.

«Катенька, как же ты мне напоминаешь свою маму, нашу любимую Аллу Константиновну. Такая же красивая, статная и сильная женщина с неповторимым акцентом», — написал он.

Сама Екатерина в своем Instagram рассказала, что собиралась провести долгожданный десятидневный отпуск в Москве, но все планы разрушил коронавирус. Она вынуждена была срочно вернуться в Киев, поскольку объявили, что украинская граница вот-вот закроется. Но прежде все-таки успела побывать на дне рождения маминой подруги.

«Я начала собирать чемоданы, которые только разобрала, и стала искать ближайший удобный способ добраться в Киев. У меня оставалось не так много времени, но я подумала, а как бы в этой ситуации поступила моя мама? Я накрасилась и поехала на юбилей Аллы Крутой, а уже в семь утра я надела маску, перчатки, укуталась шарфом и поехала в аэропорт. Я счастлива, что успела увидеть многих друзей!» — поделилась Екатерина Вербер.

Как пишет Teleprogramma.pro, роскошное черное бархатное платье с орнаментом, подчеркивающее фигуру Екатерины, произвело настоящий фурор на празднике. Бизнес-леди дополнила его только длинными серьгами.

Instagram @katiaverber

«Вы очень похожи на маму!»

«Ну, очень красивая!»

«Вы мамина гордость!»

«Мудрость вашей мамы у вас не отнять. Вы ее истинная дочь! И в этом тоже. Браво!» — восхищаются подписчики Екатерины Вербер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Вербер продолжила новогоднюю традицию своей мамы.