Дочь Аллы Вербер пришла на столичную вечеринку в мамином платье
Екатерина собиралась провести десятидневный отпуск в Москве, но успела побывать только на юбилее маминой подруги — Аллы Крутой.
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Фото, видео: Instagram @verberalla, @katiaverber
Дочь трагически скончавшейся летом прошлого года Аллы Вербер Екатерина блистала на вечеринке в честь юбилея Аллы Крутой в мамином платье. Видео, снятое в московской квартире Вебер, выложил на своей странице в Instagram известный визажист Сердар Камбаров.
«Катенька, как же ты мне напоминаешь свою маму, нашу любимую Аллу Константиновну. Такая же красивая, статная и сильная женщина с неповторимым акцентом», — написал он.
Сама Екатерина в своем Instagram рассказала, что собиралась провести долгожданный десятидневный отпуск в Москве, но все планы разрушил коронавирус. Она вынуждена была срочно вернуться в Киев, поскольку объявили, что украинская граница вот-вот закроется. Но прежде все-таки успела побывать на дне рождения маминой подруги.
«Я начала собирать чемоданы, которые только разобрала, и стала искать ближайший удобный способ добраться в Киев. У меня оставалось не так много времени, но я подумала, а как бы в этой ситуации поступила моя мама? Я накрасилась и поехала на юбилей Аллы Крутой, а уже в семь утра я надела маску, перчатки, укуталась шарфом и поехала в аэропорт. Я счастлива, что успела увидеть многих друзей!» — поделилась Екатерина Вербер.
Как пишет Teleprogramma.pro, роскошное черное бархатное платье с орнаментом, подчеркивающее фигуру Екатерины, произвело настоящий фурор на празднике. Бизнес-леди дополнила его только длинными серьгами.
«Вы очень похожи на маму!»
«Ну, очень красивая!»
«Вы мамина гордость!»
«Мудрость вашей мамы у вас не отнять. Вы ее истинная дочь! И в этом тоже. Браво!» — восхищаются подписчики Екатерины Вербер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Екатерина Вербер продолжила новогоднюю традицию своей мамы.
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