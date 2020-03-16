Путин присвоил Аркадию Ротенбергу звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил бизнесмену Аркадию Ротенбергу звание Героя Труда РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста присвоить звание Героя труда РФ Ротенбергу Аркадию Романовичу», — говорится в документе.

Как отмечает URA.RU, такое же звание присвоено монтажнику филиала компании «Мостотрест» Николаю Зайкову. Иные государственные награды получили еще несколько сотрудников «Мостотреста», «Стройгазмонтажа» и других организаций.

За большой вклад в строительство Крымского моста медалями и орденами награждены монтажники, инженеры, машинисты и другие специалисты. Некоторым присвоено почетное звание «Заслуженный строитель РФ».

Мост, соединяющий Крым с материковой частью России, является самым протяженным в стране. Автомобильная часть моста была открыта в мае 2018 года. Ее сдали с семимесячным опережением графика. Железнодорожное движение по Крымскому мосту было открыто в декабре 2019 года.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с первым проездом рельсового автобуса по Крымскому мосту, снятое с коптера.