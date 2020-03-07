Первый рельсовый автобус отправился из Керчи в Анапу по Крымскому мосту. В Крыму открыли регулярное сообщение с Кубанью.

Рельсовый автобус будет преодолевать расстояние в 144 километра за два часа. Железнодорожный пассажирский транспорт будет ходить трижды в день в выходные и дважды в будние дни. Ожидается, что появившийся маршрут позволит снизить нагрузку на автомобильной части Крымского моста.

Накануне запуска рельсового автобуса губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что данный факт станет еще одним шагом на пути создания «фактически единого Черноморского курорта».

Движение машин и автобусов по Крымскому мосту стартовало 16 мая 2018 года, для грузовиков мост открыли с 1 октября того же года. Пассажирские поезда курсируют по переправе с 25 декабря 2019 года, грузовое железнодорожное сообщение с Крымом планируется начать с 1 июля.

Ранее 5-tv.ru писал, что на автоподходах к Крымскому мосту открыли стационарные посты ДПС.