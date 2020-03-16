Доклад о 96 ветеранах латышского легиона СС представили в Москве

Российским историкам удалось установить имена 96 бывших латвийских эсэсовцев. Все они живы и могут быть причастны к военным преступлениям в годы Великой Отечественной войны. Большинство из них проживают за пределами Латвии, это граждане США, Великобритании, Канады, Бразилии и других стран, куда они сбежали, скрываясь от суда.

«Мы надеемся, что российские правоохранительные органы, СК, отметит эту публикацию и проверит этих людей на возможную причастность к нацистским преступлениям», — сказал глава фонда «Историческая память» Александр Дюков.

Сейчас живы больше 400 бывших латвийских эсэсовцев. Они могут быть причастны к массовому уничтожению людей на территории бывшего Советского союза в годы Великой Отечественной войны.

Ране 5-tv.ru рассказывал, что режим ЧС не помешал празднованию Дня легионера в Латвии.