Режим ЧС не помешал празднованию Дня легионера в Латвии

Чрезвычайное положение, объявленное в Латвии из-за коронавируса, не остановило националистов и неофашистов, которые проводят акцию в центре Риги. Они отмечают День легионеров — добровольцев латышского легиона СС. При этом, из-за карантина в Риге официально запрещены все уличные собрания, шествия и пикеты — вне зависимости от числа участников. Поэтому традиционный марш все-таки проводить не стали, но устроили возложение цветов к монументу Свободы.

На одиночные пикеты вышли и антифашисты, чтобы напомнить, что легионеры воевали на стороне Гитлера, устраивали карательные операции против партизан, массовые расстрелы мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советскую военную форму в Латвии приравняли к нацистской.