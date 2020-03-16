Режим ЧС не помешал празднованию Дня легионера в Латвии

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Из-за карантина националисты и неофашисты традиционный марш проводить не стали, но устроили возложение цветов к монументу Свободы в Риге.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Чрезвычайное положение, объявленное в Латвии из-за коронавируса, не остановило националистов и неофашистов, которые проводят акцию в центре Риги. Они отмечают День легионеров — добровольцев латышского легиона СС. При этом, из-за карантина в Риге официально запрещены все уличные собрания, шествия и пикеты — вне зависимости от числа участников. Поэтому традиционный марш все-таки проводить не стали, но устроили возложение цветов к монументу Свободы.

На одиночные пикеты вышли и антифашисты, чтобы напомнить, что легионеры воевали на стороне Гитлера, устраивали карательные операции против партизан, массовые расстрелы мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что советскую военную форму в Латвии приравняли к нацистской.

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