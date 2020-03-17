Фото: В Японии умер знаменитый кот, познавший нирвану

В Японии скончалась звезда соцсетей — один из самых известных в мире котов, прослывший воплощением спокойствия. Широ, который прожил на свете 18 лет, называли котом, познавшим нирвану. Животное породы турецкий ван имело способность засыпать где угодно и когда угодно, не обращая никакого внимания на происходящее вокруг, и подолгу удерживать на голове различные предметы, сохраняя неподвижность.

Полное имя Широ — Широнеко, в переводе с японского это означает «белый кот». Некоторые считали его самым ленивым в мире котом. Как бы то ни было, у его аккаунта в Instagram были тысячи подписчиков, и сотни тысяч следили за ним на YouTube-канале.

«Широ, мой герой, до свидания»;

«Широ Чан, я люблю тебя навсегда»;

«Он был лучшим котом»;

«Сладких снов, Широ, я буду скучать по тебе всегда»;

«Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе», — написали опечаленные фанаты животного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другой звезде интернета — полосатый кот, имя которого пока не известно широкой публике обожает смотреть боевики.