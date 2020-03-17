Приморье принимает международную «Эстафету Памяти»

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Мероприятие приурочено к 75-й годовщине Победы.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков, 5-tv.ru

Приморье принимает международную «Эстафету Памяти». Во Владивосток привезли символы Победы — изображение ордена Великой Отечественной войны и пограничного знака, которые ранее побывали на Сахалине.

В торжественной церемонии у Мемориального ансамбля пограничникам приняли участие ветераны, представители администрации города, студенты и учащиеся.

«Эстафета памяти» приурочена к 75-й годовщине Победы и объединяет народы всего бывшего Советского Союза. Старт патриотической акции состоялся 5 февраля в Мурманске и Бресте. А завершится — 28 мая в Москве у стен Кремля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Уфе устроили парад перед домом 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

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