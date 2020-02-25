В Уфе устроили парад перед домом 102-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В столице Башкирии прошел парад для одного героя. Так, военнослужащие и просто жители города поздравили с Днем защитника Отечества участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева. Маршировали прямо у дома ветерана. Под музыку духового оркестра строем прошли более 150 солдат, офицеров и кадетов. Мугину Нагаеву — 102 года. Ветеран прошел всю войну, сражался под Сталинградом и Брянском, дошел до Берлина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, то военный парад также прошел и в честь 101-летнего ветерана в Ставропольском крае.