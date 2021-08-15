ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются одаренные дети

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Ниса Мурзанаева
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Некоторые представители зодиакального круга способны подарить жизнь новым гениям. Но только если встретят подходящую пару.

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer, imagebroker/Michaela Begsteiger, CHROMORANGE / Bilderbox, West Coast Surfer

Астрологи уверены, что некоторые пары разных знаков зодиака способны подарить миру невероятно талантливых детей. Эксперты назвали пять союзов, которые смогут произвести на свет новых гениев.

Водолей и Близнецы

У этой пары в любом случае родится талантливый ребенок. Вопрос лишь в том, какого рода даром он будет обладать. Задача родителей — направить силы малыша в нужное русло и помочь ему с выбором. При этом важно не перегружать ребенка миллионами кружков, так как это может отбить его охоту вообще к чему бы то ни было.

Лев и Стрелец

Они способны подарить жизнь невероятно интеллектуальному малышу. Обычно уже к 30 годам ребенок Льва и Стрельца имеет сразу несколько высших образований. Часто он обладает хорошей памятью и постоянно стремится расширять горизонт своего познания, пишет Smolnarod.ru.

Козерог и Весы

У них рождаются целеустремленные замотивированные лидеры. В будущем их дети могут стать высокопоставленными чиновниками и государственными деятелями. Можно также ожидать, что ребенок Козерогов и Весов станет топ-менеджером крупной корпорации.

Рыбы и Телец

Благодаря высокому интеллекту и склонности к творческому мышлению детки этой пары часто становятся крупными предпринимателями. Обычно они заканчивают школу и университет с отличием. Учеба дается им максимально легко.

Овен и Скорпион

Их дети имеют поистине гениальный разум, способный к сложным вычислительным действиям и генерации потрясающих идей. Часто они становятся выдающимися математиками, физиками или инженерами. Главное, чтобы в детстве родители не переусердствовали с кружками и допзанятиями. Ваш малыш сам способен определиться с тем, что нравится ему больше всего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что известны пары знаков зодиака, которые обречены на расставание.

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