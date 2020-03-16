ТОП-3 пар по знаку зодиака, которые обречены на расставание
Астрологи назвали знаки, которые несовместимы друг с другом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rudolf; Bilderbox, Jeff Tzu-chao Lin, Photographer: Bernd Juergens, M. Baumann, Rudolf;
Каждый мечтает сохранить любовь и гармонию в отношениях с партнером. Однако порой этому мешают не только обстоятельства, а сами характеры возлюбленных. Астрологи рассказали, партнеры с какими знаками зодиака вряд ли смогут счастливо жить вместе, пишет издание Cursorinfo.
Весы и Рак
Это лидеры несовместимости. Раки — консерваторы и не большие охотники за экспериментами. Весы же обладают необузданным темпераментом и тягой к переменам. Таким противоположностям трудно ужиться под одной крышей, и потому их союзы часто бывают недолговечны.
Рыба и Водолей
В этой паре лучше складываются деловые отношения, чем амурные дела. Рыбы слишком ранимы и капризны, и не выдерживают долго спокойного к себе отношения Водолеев. А те, в свою очередь, не любят и не понимают обид, которые всегда находятся у Рыб.
Скорпион и Стрелец
Тоже не лучшее сочетание. Скорпионы четко понимают, чего хотят от своей половинки, а Стрельцы — просто плывут по течению, не задумываясь всерьез о том, как жить дальше. Такая разница в подходах не дает союзу окрепнуть, поэтому представителям этих знаков лучше иметь приятельские отношения, чем любовные.
Ранее 5-tv.ru писал, каких друзей ценят, и какими друзьями являются разные знаки зодиака.
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