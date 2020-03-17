Ликвидация последствий техногенной катастрофы продолжается в Находке

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Спасатели очистили семь тысяч квадратных метров территории от мазута, разлившегося в результате взрыва в городской котельной.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Находке продолжают ликвидацию последствий взрыва на городской котельной. Спасатели очистили от мазута семь тысяч квадратных метров территории. Топливо попало в озеро. Оттуда вывозят загрязненный лед и грунт.

ЧП произошло в минувшие выходные. В результате взрыва в котельной в цистерне с мазутом образовалась трещина. Вылилось около трех тысяч тонн нефтепродуктов. Эта техногенная катастрофа стала крупнейшей в регионе за последние годы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителям Махачкалы грозит экологическая катастрофа.

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