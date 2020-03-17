Жителям Махачкалы грозит экологическая катастрофа

В столице Дагестана образовалось огромное мертвое озеро. Водоем Ак-Гель настолько загрязнен, что уже в скором времени может стать источником повышенной опасности для самих жителей Махачкалы. В озере уже погибла вся рыба, а вода настолько ядовита, что даже ее испарения токсичны для человека.

Озеро Ак-Гель в центре Махачкалы по мнению экспертов сейчас словно биологическая бомба замедленного действия. Результаты анализа воды говорят о том, что здесь тысячи вирусов и бактерий, словом заразы. В знойные летние дни — вода начнет испаряться, тогда жители города сначала почувствуют неприятный запах, а затем возможно начнут болеть.

Тем не менее, спасти городской водоем от экологической катастрофы, все еще можно. Подробности в видеосюжете Мурада Магомедова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после взрыва котельной и разлива мазута в Находке введен режим ЧС.