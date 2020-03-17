Путин потребовал эффективнее защищать социальные права граждан

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры потребовал эффективнее защищать социальные права граждан.

Глава российского государства обратил внимание прокуроров на необходимость «выявлять и пресекать любые правонарушения», число которых в настоящее время остается значительным.

«Вынесенные на общероссийское голосование поправки в Конституцию усиливают и конкретизируют социальный характер нашего государства, а значит, и возрастает ваша ответственность за соблюдение социальных прав граждан», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Российский лидер, помимо прочего, напомнил работодателям об ответственности за несоблюдение прав сотрудников, подчеркнув неизбежность мер воздействия.

«Каждый собственник, руководитель предприятия или организации должен понимать, что преступать закон, решать свои собственные проблемы, свой конторы какой-то за счет людей нельзя, что санкции за подобные действия последуют неотвратимо», — заключил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин опроверг тезис о том, что несистемная оппозиция якобы автоматически становится «врагом государства».