Путин считает, что несистемная оппозиция не является врагом государства

Президент России Владимир Путин опроверг тезис о том, что несистемная оппозиция якобы автоматически становится «врагом государства».

«Ничего подобного. Это не соответствует действительности. <…> У нас 50 партий», — заявил глава РФ в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

При этом российский лидер подчеркнул, что несистемная оппозиция обязана не только выступать с критикой действующей власти, но и понимать, каким образом следует решать проблемы, стоящие перед Россией.

«Рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто ее критикует. И когда кроме критики не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать?» — сказал президент РФ.

По словам Владимира Путина, «политическое сознание рядовых граждан России очень выросло за предыдущий год». Глава государства отметил, что россияне отнюдь не наивны в политических вопросах. Теперь, по мнению российского лидера, «так просто, за колбасу, не купишь человека».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.