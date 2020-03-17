Как узнать характер мужчины по месяцу его рождения

Характер и личные качества мужчин во многом определяются месяцем их рождения, сообщает Zpravda.ru. К такому выводу пришли астрологи, и привели описания всех 12 типов представителей сильного пола.

Январь

Эти мужчины амбициозны и целеустремленны, стремятся к комфорту и стабильности для себя и своей половины. В работе им нет равных. Спокойны и трудолюбивы, педантичны и пунктуальны. При этом, рожденные в январе, бывают эгоистами и часто скупятся на романтику.

Февраль

Считают семейные узы главной святыней. Они идеалисты, альтруисты и романтики. Их способности и таланты раскрываются к 35 годам. Наиболее яркое отрицательное качество февральских мужчин — упрямство и не желание прислушиваться к другим.

Март

Рожденные в марте — интеллектуалы. Уравновешенны, мудры и изобретательны. Эти качества переплетаются в них с безудержной фантазией и желанием сделать лучше себя и окружающих. Способны решать сложные вопросы и находить верные решения. Любят получать от жизни удовольствие. Быстро охладевают к партнеру, если теряют в нем интерес.

Апрель

Ориентированы на карьеру. Это люди дела, которые жажду признания. Рано или поздно они становятся первоклассными специалистами в своем деле. В отношениях не требовательны, романтичны, страстны, но неревнивы.

Май

Майские мужчины также удачливы в карьере, во многом благодаря твердой уверенности в себе. Любят работать головой, их занимают интеллектуальные вопросы. Зато бытовая сторона жизни их не заботит. Питают слабость к красивым вещам и шикарным девушкам, которых способны окружить заботой и вниманием.

Июнь

Эти мужчины знают, чего хотят. Упорно движутся к намеченной цели и находят выходы в любой ситуации. Талантливы и находчивы. Мог быть влюбчивыми и ужасно ревнивыми. При этом они ценят свою свободу и стремятся к личной независимости.

Июль

Заботливые и верные мужья. Честны, порядочны. Держат слово и не способны на предательство. Напористы в достижении поставленных целей. Но эта напористость может переходить в агрессию. Проявляют жесткость и циничность.

Август

Рыцари, готовые прийти на помощь слабому. Добиваются справедливости. Благодаря гибкому уму и высокому интеллекту способны грамотно руководить. Нередко страдают от неразделенной любви. Однолюбы, примерные мужья и внимательные отцы.

Сентябрь

Сентябрьские мужчины, как осенняя погода, переменчивы и непостоянны в своих желаниях. Любят заботу о себе и потому уступают лидерство второй половине. Очень привязаны к семье. Артистичны, в то же время проницательны и находчивы.

Октябрь

У рожденных в октябре сильно развита интуиция и логическое мышление. Это прирожденные руководители, как на работе, так и дома. Зачастую капризны. При этом им не чужды романтика, нежность, душевность. Ценят порядочность в отношениях и не приемлют измен.

Ноябрь

У этих мужчин стальной характер. Они прекрасные собеседники, верные друзья, прекрасные отцы. Романтичны и заботливы. Обладают сильной харизмой. Ноябрьские мужчины чрезмерно любят личную свободу, их трудно удержать в браке.

Декабрь

Декабрьские мужчины внимательные друзья и прекрасные мужья. Заботливы и трудолюбивы. Стремятся обеспечить семью всем необходимым. Любят путешествия и приключения, стремятся к саморазвитию.

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