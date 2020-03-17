Пожар в Симферополе унес жизни четырех человек

Крупный пожар произошел в частном жилом доме Симферополя. По предварительным данным экстренных служб, погибли четыре человека — супруги 1957 года рождения и их внучки в возрасте 19 лет и 21 года. Их тела обнаружили среди завалов.

По информации МЧС, сообщение о возгорании площадью 40 квадратных метров поступило в 15:25 по московскому времени. Через 80 минут пожар ликвидировали. На месте работали два отделения пожарных. Сейчас спасатели продолжают разбор завалов. Причина случившегося уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что не менее сильный пожар произошел этим утром в двухквартирном доме в поселке Усть-Уда Иркутской области. Найденные спасателями в загоревшемся жилом здании дети скончались в больнице. Общее число жертв достигло семи человек.