Четыре ребенка, спасенные при пожаре в Иркутской области, скончались

Число жертв пожара в доме в Иркутской области возросло до семи. Как стало известно 5-tv.ru, найденные спасателями в загоревшемся жилом здании дети скончались в больнице.

Пожар разгорелся в 5.25 (в 0.25 по московскому времени) в двухквартирном доме в поселке Усть-Уда. Возгорание произошло на веранде дома. Прибывшим на место ЧП звеном газодымозащитной службы были обнаружены семь человек: трое погибших взрослых и четверо пострадавших несовершеннолетних в возрасте от одного года до девяти лет.

Дети были госпитализированы в Усть-Удинскую центральную районную больницу (ЦРБ), однако медики оказались бессильны, дети скончались.

«По словам соседей, жильцы могли находиться в состоянии алкогольного опьянения. Семья была признана неблагополучной и состояла на учете», — рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

Площадь пожара составила, 25 квадратных метров. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Проводится установление всех причин ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четверо детей погибли в результате пожара в частном доме в Иркутской области.