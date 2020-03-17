Путина удивил рост цен на бензин на фоне падения стоимости нефти
Глава государства призвал удерживать стоимость автомобильного топлива на прежнем уровне.
Закрыть
Смотрите также:
Путин обсудил с крупными инвестфондами колебания курса рубля
В правительстве РФ взяли под особый контроль цены на бензин
Песков прокомментировал переговоры с Белоруссией по нефти
Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию на мировом рынке нефти
Видео: Владимир Путин пошутил про «цап-царап» американских технологий
Соглашение закончилось: какие цены стоит ожидать на бензин в России
Информация о росте цен на бензин проверяется ФАС и Минэнерго
Путин обсудил с главой BP перспективы дальнейшего сотрудничества
Козак: заградительные пошлины на бензин — временная мера на форс-мажорный период
Россия лидирует в мире по добыче нефти и играет важную роль по поставкам энергоресурсов на всех рынках
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин в стране в условиях резкого снижения стоимости нефти. Наблюдением он поделился на встрече с членами правительства.
«Смотрите, у нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44% <…> Сейчас уж не говорю, что цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне», — заявил Путин.
Он попросил членов правительства прокомментировать эту ситуацию. Один из участников заседания ответил, что ситуация находится на контроле совместно с Министерством энергетики, и необходимые решения для снижения стоимости топлива будут приняты.
«Ладно предыдущие месяцы (росли цены на бензин — Прим. ред.), но сейчас-то цены рухнули. Просто рухнули. Было 65 (долларов за баррель), до 70 доходило. Сейчас 30 с небольшим. А бензин вырос. Как так может быть?» — удивился президент.
Как отмечает ФАН, падение цен на нефть стало следствием действий Саудовской Аравии. В качестве ответа на решение России выйти из соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи она развязала ценовую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировой спрос на нефть вскоре может упасть до исторического минимума. Кроме срыва сделки ОПЕК+, аналитики объясняют это коронавирусной инфекцией COVID-19. Из-за массовых запретов на въезды и выезды люди стали меньше перемещаться.
Нашли ошибку?