Путина удивил рост цен на бензин на фоне падения стоимости нефти

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал рост цен на бензин в стране в условиях резкого снижения стоимости нефти. Наблюдением он поделился на встрече с членами правительства.

«Смотрите, у нас летний дизель как вырос незначительно по цене, зимний — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44% <…> Сейчас уж не говорю, что цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне», — заявил Путин.

Он попросил членов правительства прокомментировать эту ситуацию. Один из участников заседания ответил, что ситуация находится на контроле совместно с Министерством энергетики, и необходимые решения для снижения стоимости топлива будут приняты.

«Ладно предыдущие месяцы (росли цены на бензин — Прим. ред.), но сейчас-то цены рухнули. Просто рухнули. Было 65 (долларов за баррель), до 70 доходило. Сейчас 30 с небольшим. А бензин вырос. Как так может быть?» — удивился президент.

Как отмечает ФАН, падение цен на нефть стало следствием действий Саудовской Аравии. В качестве ответа на решение России выйти из соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи она развязала ценовую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировой спрос на нефть вскоре может упасть до исторического минимума. Кроме срыва сделки ОПЕК+, аналитики объясняют это коронавирусной инфекцией COVID-19. Из-за массовых запретов на въезды и выезды люди стали меньше перемещаться.