Путин допустил перенос даты голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин допустил перенос даты голосования по поправкам в Конституцию из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сообщил на встрече с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой.

«Имея в виду непростую эпидемиологическую ситуацию, которая складывается в мире и так или иначе, не так остро, как в других странах, тем не менее, затрагивает нашу страну, мы будем проводить это голосование только в том случае, если эта ситуация позволит проводить подобные мероприятия», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Президент отметил, что заявленные изменения в основной закон очень важны. В частности, он упомянул положения о социальном характере российского государства и приоритет национального права над международным. Однако, несмотря на значимость этих изменений, нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь россиян.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля. Ответить нужно будет всего на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».