Путин назначил общероссийское голосование по изменениям в Конституцию на 22 апреля

Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по изменениям в Конституцию на 22 апреля. На него будет вынесен следующий вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?».

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в случае необходимости дата голосования по поправкам в Конституцию может быть изменена. Он уточнил, что имеет в виду ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Представитель Кремля подчеркнул, что безопасность здоровья граждан остается приоритетом.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Конституционный суд РФ признал законными поправки в Основной закон страны. Теперь за изменения должны проголосовать россияне.