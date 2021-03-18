День Конона Огородника: почему 18 марта запрещено ходить в магазин

Православные христиане 18 марта чтут память Конона Градаря. В народе его прозвали Кононом Огородником, поскольку верили, что святой покровительствует хорошему урожаю.

История праздника

Конон Градарь родился в начале III века в Назарете. Он жил во времена римского императора Деция Траяна и занимался огородничеством. Несмотря на то, что в ту пору все христиане подвергались пыткам, святой мужественно перенес все мучения и продолжал отстаивать свою веру.

В народе верили, что мученик помогает всем, кто занимается работой в саду и огороде. Его просили о хорошей погоде, урожае и помощи в выращивании плодов.

Что можно делать 18 марта

На праздник разрешалось заниматься делами: проводить уборку дома, стирать, решать накопившиеся проблемы. Считалось, что Конон не любит лентяев, поэтому, чтобы задобрить его, было необходимо проявить трудолюбие.

18 марта, как правило, хозяйки готовили семейный ужин. Они собирались со своими родственниками и проводили вечер за теплыми беседами.

Те, кто состоит в ссоре, в этот день обязательно мирились и просили друг у друга прощения.

Что нельзя делать 18 марта

На праздник категорически запрещалось ходить за покупками. Считалось, что все вещи, приобретенные в этот день, принесут в дом несчастье и проблемы.

Также нельзя было заставлять себя работать через силу. В народе верили, что те, кто принуждает себя к какому-либо труду, вскоре обязательно заболеет.

Интересно, что 18 марта нельзя было ножом разбивать яйца. Таким образом можно спровоцировать конфликт со своей второй половинкой.

Кроме того, женщинам запрещалось пользоваться чужой косметикой. В противном случае была вероятность навлечь на себя беды и недуги хозяйки.

Приметы

Если гнездятся грачи, через три недели можно сеять хлеб;

Если муж с женой выпьют вино с корицей, их чувства будут крепкими и сильными;

Если 18 марта солнечно, лето будет теплым;

Если в этот день нет осадков, летом града не будет.

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