«Возможно, это незаконно»: полуголая Белла Хадид снялась в черном латексе

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Валентин Черников
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«Самая красивая женщина в мире» сразила поклонников новой фотосессией.

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Фото, видео: Instagram @bellahadid

Новая фотосессия Беллы Хадид для корейской версии журнала Vogue разбередила сердца фолловеров ее Instagram. Американская супермодель снялась в блестящей юбке с вырезом, черных латексных перчатках, чокере и ультрокоротком латексном топе вместо бюстгальтера. На некоторых кадрах она обошлась и без топа, прикрыв грудь руками.

 
 
 
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🖤🤞🏽

Публикация от  Bella 🦋 (@bellahadid)

Поклонники отметили, что на этот раз «самая красивая женщина в мире» выбрала образ femme fatale — роковой красотки. В таком стиле она могла бы стать героиней современного фильма нуар. И как любая женщина-вамп, она уже сразила наповал многих мужчин из числа подписчиков. Меньше чем за 12 часов ее пост набрал полмиллиона «лайков».

«Возможно, это незаконно»;

«Убийственно!»

«Королева мира!»

«Идеальна!»

«Я кричу!» — отозвались фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белла Хадид отдыхает дома топлес.

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-0.24 82.31
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