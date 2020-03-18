«Возможно, это незаконно»: полуголая Белла Хадид снялась в черном латексе
«Самая красивая женщина в мире» сразила поклонников новой фотосессией.
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Фото, видео: Instagram @bellahadid
Новая фотосессия Беллы Хадид для корейской версии журнала Vogue разбередила сердца фолловеров ее Instagram. Американская супермодель снялась в блестящей юбке с вырезом, черных латексных перчатках, чокере и ультрокоротком латексном топе вместо бюстгальтера. На некоторых кадрах она обошлась и без топа, прикрыв грудь руками.
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Поклонники отметили, что на этот раз «самая красивая женщина в мире» выбрала образ femme fatale — роковой красотки. В таком стиле она могла бы стать героиней современного фильма нуар. И как любая женщина-вамп, она уже сразила наповал многих мужчин из числа подписчиков. Меньше чем за 12 часов ее пост набрал полмиллиона «лайков».
«Возможно, это незаконно»;
«Убийственно!»
«Королева мира!»
«Идеальна!»
«Я кричу!» — отозвались фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Белла Хадид отдыхает дома топлес.
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