Педофил домогался к ребенку в московском кинотеатре

Мужчина задержан по подозрению в противоправных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Инцидент произошел в зале московского кинотеатра. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

«Изобличен в том, что 22.12.2019 г. в точно неустановленное время, в зале кинотеатра <…> совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего», — сказали в полиции.

Из-за возможных домогательств к 11-летнему ребенку в отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Ему избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Другие подробности пока не приводятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что педофил задержан после домогательств к мальчикам в душевой московского аквапарка.