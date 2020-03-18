Волонтеры Конституции расскажут гражданам РФ о планируемых изменениях в Основной закон
Добровольцев, желающих принять участие во всероссийской акции, уже насчитывается около 100 тысяч.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru
Владимир Путин накануне подписал Указ о проведении Общероссийского голосования по вопросу принятия поправок в Конституцию. Оно пройдет 22 апреля. Сейчас подготовка к этому значимому для страны событию идет полным ходом, в том числе — информационная кампания. Как раз сегодня заканчивается прием заявок на вступление в ряды корпуса волонтеров Конституции. Желающих принять участие во всероссийской акции уже насчитывается около 100 тысяч. Добровольцев набирали по всей стране.
Задача волонтеров — рассказывать населению о тех изменениях, которые предлагается внести в Основной закон. В каждом регионе будут работать информационные площадки. Точки откроют в торговых центрах, аэропортах, МФЦ. Но сначала кандидаты пройдут отбор. Им даже придется сдать экзамен на знание Конституции. После добровольцев ждет профильное обучение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин допустил перенос даты голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса
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