Курс евро подорожал до 86 рублей впервые с февраля 2016 года

Курс евро к рублю на Московской бирже кратковременно достиг отметки в 86,05 рубля, но затем отошел вниз. Об этом сообщается на официальном сайте торговой площадки.

Доллар расчетом «завтра» на 15:04 по московскому времени подорожает до 78,7 российских рубля (данные на момент написания статьи). Раньше европейская и американская валюты достигали такой стоимости лишь в феврале 2016 года.

Сообщается, что экономическая ситуация во всем мире изменилась из-за провала переговоров государств-участников ОПЕК+ (Организации стран экспортеров нефти), в результате которого цены на нефть резко упали. Также на дестабилизацию валюты повлияла угроза распространения коронавируса.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы сроки выхода мировой экономики из кризиса, вызванного COVID-19.