Названы сроки выхода мировой экономики из кризиса, вызванного COVID-19
Эксперты уверяют: коронавирус не является истинной причиной падения мирового финансового рынка.
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Фото, видео: Globallookpress.com
Ведущие аналитики в беседе с «Известиями» назвали сроки возобновления роста мировой экономики, кризис которой обусловлен массовым распространение коронавирусной инфекции. По примерным прогнозам, хорошие показатели можно будет увидеть не ранее второго полугодия 2020 года.
«В случае завершения активной фазы распространения коронавируса в июле, цены на нефть могут вернуться к показателям 50 долларов за баррель, а курс доллара откатится до 66-68 рублей», — заявили специалисты.
Однако уточнялось: в случае пессимистичных прогнозов из-за распространения коронавируса, кризис мировой экономики может затянуться еще на несколько месяцев. Так, например, рост ВВП составит менее 1%, нефть не превысит отметку в 35 долларов, а курс отечественной валюты может преодолеть критическую отметку в 85 рублей за доллар.
«Ключевой фактор, который может повлиять на развитие кризисной мировой ситуации — паника на торгах в США», — считает директор стратегии «Финам» Ярослав Кабаков.
Эксперт уверяет: именно резкие перепады фондовых рынков могут разрушить всю финансовую систему, выстроенную годами. В таком случае ущерб от самого коронавируса не имеет значения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа дата окончания пандемии коронавируса COVID-19.
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