Мурманского депутата обвинили в угрозах расправой местной жительнице

Депутата из поселка Ревда Ловозерского района Мурманской области обвинили в угрозах расправой местной жительнице-автору паблика в социальной сети «ВКонтакте» Ольге Быстровой. Как сообщает СеверПост.ru, речь идет о народном избраннике Максиме Россошанском.

Мужчину якобы возмутило содержание одной из публикаций в местной группе и он позвонил автору поста. Предположительно депутат начал разговор на повышенных тонах и после якобы перешел к прямым угрозам в совокупности с отборной нецензурной бранью.

«Ты пострадаешь! Я даю слово пацана! И „мусора“ с прокуратурой тебе не помогут!», — заявляет мужчина на опубликованном в сети фрагменте беседы.

ВКонтакте @arctic51

Отмечается, что Ольга Быстрова уже обратилась в региональный СК с заявлением по поводу предположительных неправомерных действий депутата. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что паралимпийская чемпионка обвинила башкирского вице-премьера в оскорблениях.