Мурманского депутата обвинили в угрозах расправой местной жительнице

|
Василий Заика
35

Инцидент произошел в поселке Ревда Ловозерского района.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; Вконтакте @arctic51; 5-tv.ru

Депутата из поселка Ревда Ловозерского района Мурманской области обвинили в угрозах расправой местной жительнице-автору паблика в социальной сети «ВКонтакте» Ольге Быстровой. Как сообщает СеверПост.ru, речь идет о народном избраннике Максиме Россошанском.

Мужчину якобы возмутило содержание одной из публикаций в местной группе и он позвонил автору поста. Предположительно депутат начал разговор на повышенных тонах и после якобы перешел к прямым угрозам в совокупности с отборной нецензурной бранью.

«Ты пострадаешь! Я даю слово пацана! И „мусора“ с прокуратурой тебе не помогут!», — заявляет мужчина на опубликованном в сети фрагменте беседы.

ВКонтакте @arctic51

Отмечается, что Ольга Быстрова уже обратилась в региональный СК с заявлением по поводу предположительных неправомерных действий депутата. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что паралимпийская чемпионка обвинила башкирского вице-премьера в оскорблениях.

+5° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
77.21
3.32 84.89
2.58
Всю жизнь в девках? Женщинам каких знаков зодиака не везет в любви

Новости Lentainform

Загрузка...