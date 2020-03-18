Мурманского депутата обвинили в угрозах расправой местной жительнице
Инцидент произошел в поселке Ревда Ловозерского района.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; Вконтакте @arctic51; 5-tv.ru
Депутата из поселка Ревда Ловозерского района Мурманской области обвинили в угрозах расправой местной жительнице-автору паблика в социальной сети «ВКонтакте» Ольге Быстровой. Как сообщает СеверПост.ru, речь идет о народном избраннике Максиме Россошанском.
Мужчину якобы возмутило содержание одной из публикаций в местной группе и он позвонил автору поста. Предположительно депутат начал разговор на повышенных тонах и после якобы перешел к прямым угрозам в совокупности с отборной нецензурной бранью.
«Ты пострадаешь! Я даю слово пацана! И „мусора“ с прокуратурой тебе не помогут!», — заявляет мужчина на опубликованном в сети фрагменте беседы.
Отмечается, что Ольга Быстрова уже обратилась в региональный СК с заявлением по поводу предположительных неправомерных действий депутата. Проводится проверка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что паралимпийская чемпионка обвинила башкирского вице-премьера в оскорблениях.
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