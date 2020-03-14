Паралимпийская чемпионка обвинила башкирского вице-премьера в оскорблениях

Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию и депутат башкирского парламента Оксана Савченко в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис выложила видеообращение, на котором обвинила вице-премьера правительства республики Ирека Сагитова в оскорблениях.

По словам спортсменки, инцидент произошел утром 14 марта в Центре спортивного плавания в Уфе. Оксана Савченко утверждает, когда Ирек Сагитов приехал в бассейн с проверкой, он вошел помещение чаши в верхней одежде и грязной обуви. Вице-премьер сразу дал понять — кто здесь главный и начал отчитывать спортсменку за якобы не подобающий внешний вид.

«Он приехал с проверкой. Во-первых, он зашел в бассейн в верхней одежде и в грязной обуви с улицы. Он напрямую идет на чашу бассейна, где занимаются дети и ходят босиком… Что сказал? „Задницу свою подними и подойди ко мне!“… Я встаю, подхожу к нему. Он начинает меня отчитывать за мой внешний вид: ему не понравилось, что я была в джинсах и толстовке», — цитирует «Говорит Москва» Оксану Савченко.

Спортсменка в видеообращении напомнила Иреку Сагитову, что с людьми стоит общаться более подобающим образом. Оксана Савченко надеется, что вице-премьер правительства Башкирии все же принесет ей извинения.

«Уважаемый Ирек Хайривариевич, вы знаете, выражение „Задницу можно оторвать и подойти. Я здесь начальник пришел“ — не очень красивое. И надо с людьми общаться нормально. Вы работаете для людей. Ко мне лично так обращаться не надо. Вы работаете в правительстве», — отметила Оксана Савченко.

Правительство Республики Башкирия и сам Ирек Сагитов ситуацию пока никак не прокомментировали.

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