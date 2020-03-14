Паралимпийская чемпионка обвинила башкирского вице-премьера в оскорблениях
Инцидент произошел утром 14 марта в Центре спортивного плавания в Уфе.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака
Два знака зодиака, которых в первой половине марта ожидает счастье
Фото, видео: Instagram @sav_ok
Восьмикратная паралимпийская чемпионка по плаванию и депутат башкирского парламента Оксана Савченко в своем аккаунте в Instagram в разделе сторис выложила видеообращение, на котором обвинила вице-премьера правительства республики Ирека Сагитова в оскорблениях.
По словам спортсменки, инцидент произошел утром 14 марта в Центре спортивного плавания в Уфе. Оксана Савченко утверждает, когда Ирек Сагитов приехал в бассейн с проверкой, он вошел помещение чаши в верхней одежде и грязной обуви. Вице-премьер сразу дал понять — кто здесь главный и начал отчитывать спортсменку за якобы не подобающий внешний вид.
«Он приехал с проверкой. Во-первых, он зашел в бассейн в верхней одежде и в грязной обуви с улицы. Он напрямую идет на чашу бассейна, где занимаются дети и ходят босиком… Что сказал? „Задницу свою подними и подойди ко мне!“… Я встаю, подхожу к нему. Он начинает меня отчитывать за мой внешний вид: ему не понравилось, что я была в джинсах и толстовке», — цитирует «Говорит Москва» Оксану Савченко.
Спортсменка в видеообращении напомнила Иреку Сагитову, что с людьми стоит общаться более подобающим образом. Оксана Савченко надеется, что вице-премьер правительства Башкирии все же принесет ей извинения.
«Уважаемый Ирек Хайривариевич, вы знаете, выражение „Задницу можно оторвать и подойти. Я здесь начальник пришел“ — не очень красивое. И надо с людьми общаться нормально. Вы работаете для людей. Ко мне лично так обращаться не надо. Вы работаете в правительстве», — отметила Оксана Савченко.
Правительство Республики Башкирия и сам Ирек Сагитов ситуацию пока никак не прокомментировали.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Ставрополья уволил своего полпреда в муниципалитете за хамство.
Нашли ошибку?