«Аэрофлот» отправит борт за россиянами, застрявшими из-за коронавируса в Черногории

Российская авиакомпания «Аэрофлот» получила разрешение от властей Черногории на выполнение одного рейса в Черногорию, на котором часть россиян сможет вернуться на родину. Как сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова, борт за гражданами России вылетит в течение ближайшего часа.

«Наша компания рада сообщить, что мы получили разрешение от властей Черногории на выполнение чартерного рейса, который доставит наших пассажиров обратно на родину. Самолет за ними вылетает из Москвы уже в течение часа, а обратно с пассажирами он прибудет в московский аэропорт Шереметьево после трех часов утра», — сообщила Спивакова.

Туристы из России оказались заблокированными в Черногории из-за экстренных мер безопасности, принятых страной в связи с пандемией коронавируса. Власти закрыли свои границы, как и многие другие государства, однако Черногория отказалась разрешить другим странам вывозить своих граждан на родину. Позже стало известно, что среди заблокированных туристов есть онкобольные люди.

Как писал 5-tv.ru, позже стало известно, что в аналогичной ситуации оказались российские туристы, застрявшие в Касабланке из-за ситуации с коронавирусом.