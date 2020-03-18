Российские туристы застряли в Касабланке из-за ситуации с коронавирусом
Пара возвращалась из отпуска в Бразилии, но оказалась запертой в закрытом из-за коронавируса аэропорту в Марокко.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cesar Borges; 5-tv.ru
Туристы, возвращавшиеся в Россию из отпуска в Бразилии, застряли в Марокко. Как сообщил 5-tv.ru Павел Полдышев, он и Наталья Харлан находятся в транзитной зоне аэропорта Касабланки уже больше двух суток. Марокканские власти закрыли транспортное сообщение со всем миром как раз, когда они прилетели из Рио-де-Жанейро.
«Мы не можем выйти в город, так как один из нас гражданин Республики Беларусь, и ему необходима виза. В аэропорту обстановка достаточно сложная — с питанием, и с едой, и со средствами личной гигиены. Ночью очень холодно, температура опускается до 15 градусов», — рассказал путешественник.
По словам Павла, накануне им удалось связаться с атташе российского посольства, который доставил им «передачку» от друзей. Кроме того, воду и еду туристы получили от посольства Индии. Сейчас оформить визу им помогает белорусское посольство в Испании и российское консульство.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об онкобольном из России, который застрял без необходимых лекарств в Черногории.
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